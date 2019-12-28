У центрах адмінпослуг Херсонщини з’явилися чотири мобільні кейси

У ЦНАПах Херсонщини з’явилися 4 мобільні кейси, за допомогою яких будуть обслуговувати мешканців Генічеського, Новотроїцького, Чаплинського районів, а також Мирненської ОТГ Каланчацького району.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«За допомогою нового обладнання спеціалісти ЦНАПу в 2020 році зможуть надавати адміністративні послуги віддалено від робочого місця адміністратора ЦНАПу», - йдеться у повідомленні.

До мобільного кейсу входить комплект сучасної портативної техніки: ноутбук, сканер, принтер, модем для доступу до мережі Інтернет, вебкамера, пристрій для зчитування інформації з паспортів з електронним безконтактним носієм (ІD-карток). Такий кейс розрахований на 8 годин автономної роботи.

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Завдяки мобільному кейсу громадяни, які перебувають на стаціонарному лікуванні та у найвіддаленіших населених пунктах, люди з особливими потребами та похилого віку зможуть отримувати якісні адміністративні послуги, не відвідуючи ЦНАП.

Це стало можливим завдяки співпраці обласної державної адміністрації з проєктом технічної допомоги USAID.

Фото: khoda.gov.ua