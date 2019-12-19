У рамках проєкту підтримки ЄС нові мобільні ЦНАПи отримали два райони Луганщини

Кремінський та Біловодський райони Луганської області у четвер, 19 грудня, отримали в рамках одного з компонентів проєкту «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» нові мобільні Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

“Сподіваюсь, із такою підтримкою ми зробимо значно більше у відбудові Луганщини, вирішення проблем жителів віддалених населених пунктів та людей з інвалідністю. Дякую нашим партнерам за допомогу», – наголосив, виступаючи на церемонії передачі сертифікатів, голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що два автомобілі на базі Ford, які передані сьогодні, обладнані усім необхідним устаткуванням для надання адміністративних послуг. Використання мобільності і доступності Інтернету створить умови для розвитку е-урядування в громадах.

Вартість двох машин разом з обладнанням становить 110 тис. доларів США.

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Заступник голови Представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн зауважила, що Європа і в подальшому підтримуватиме Україну, а особливо – Луганщину.

У наступному році планується оснастити мобільними ЦНАПами КПВВ. Але це вже будуть великі автівки із більш значним спектром послуг.

Вищеназваний проєкт профінансований ЄС на 25 млн євро та направлений на сприяння миру, економічне відновлення та примирення в Східній Україні через соціальне та економічне відродження, де особлива увага приділятиметься підконтрольним уряду територіям Луганської та Донецької областей.