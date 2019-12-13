Мінцифри промоніторить якість послуг у ЦНАПах

Міністерство цифрової трансформації України відслідковуватиме якість роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

“З нового року Мінцифра запускає цифровий моніторинг якості послуг ЦНАПів. Завдяки моніторингу ми зможемо оптимізувати адміністративні послуги та приймати зважені рішення щодо їх вдосконалення”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації до нового року має намір перевірити, чи всі адміністративні установи підключені до інтернету.