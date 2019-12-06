"U-LEAD з Європою" презентувала пропозиції щодо державної політики у сфері адмінпослуг

Експерти з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми презентували пропозиції щодо державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

Як повідомляється на порталі "Децентралізація", відповідні пропозиції представники Програми "U-LEAD з Європою" презентували на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Пропозиції щодо державної політики – це документ, який складається з підготовлених протягом 2019 року полісі-записок, що стосуються виявлених Програмою проблем у сфері надання адмінпослуг. Підняті у документі питання були предметом консультацій з відповідальними органами державної влади, окремими органами місцевого самоврядування (ОМС), асоціаціями ОМС та іншими зацікавленими особами", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, щодо Центрів надання адміністративних послуг експерти пропонують у законодавчому визначенні суті ЦНАП зробити акцент на головній ознаці - наданні належного (не менше певного стандарту) переліку послуг. Також пропонується визначити пріоритетне право органу, що утворює ЦНАП, самостійно організовувати його роботу, включаючи підходи до формування штату (складу), механізмів інтеграції послуг у Центрі та їх надання; визначити державні пріоритети у підтримці розвитку мережі ЦНАПів, в тому числі встановити кілометрову доступність до ЦНАПу; сформулювати державну візію щодо таких Центрів у середньостроковій та довгостроковій перспективі, в тому числі їхню роль як гарантованого каналу надання послуг в умовах цифрової трансформації.

Також для покращення роботи ЦНАПів експерти "U-LEAD з Європою" рекомендують передбачити у законодавстві просте регулювання щодо порядку утворення віддаленого робочого місця чи територіального підрозділу Центру; встановити дієвий законодавчий механізм перетворення у громадах (населених пунктах), які є районними центрами, ЦНАП райдержадміністрації у ЦНАП органу місцевого самоврядування, стимулювання цього процесу.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua