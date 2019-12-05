У Тетіївській ОТГ на Київщині відкрили міськрайонний ЦНАП

У Тетіївській об'єднаній територіальній громаді на Київщині відкрили міськрайонний Центр надання адміністративних послуг, який забезпечить 30 тис. жителів якісними послугами.

Як повідомляється на порталі "Децентралізація", ЦНАП створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

"5 грудня у Тетіївській ОТГ Київської області відкрився міськрайонний Центр надання адміністративних послуг, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Спільний для громади та району Центр надаватиме понад 30 тис. жителів 175 послуг, включно з послугами соціального захисту, пенсійними послугами, реєстрацією актів цивільного стану, землі, бізнесу та нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у ЦНАПі працюватиме спеціаліст центру зайнятості. Крім основного офісу, у 5 селах громади були створені віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, які зроблять послуги доступнішими для жителів віддалених населених пунктів ОТГ.

Крім того повідомляється, що громада самостійно провела капітальний ремонт приміщення, виділивши з місцевого бюджету 1,3 млн грн. План-зонування та дизайн-проєкт Центру було розроблено експертами U-LEAD.

"Також Програма забезпечила 20 робочих місць ЦНАП та ВРМ (віддалених робочих місць — ред.) сучасними меблями, і 13 з них ІТ-обладнанням для роботи з клієнтами. У Центрі встановлено електронну систему керування чергою. ЦНАП доступний для людей з інвалідністю та має дитячий куточок для зручності всіх відвідувачів", - додають у повідомленні.

Регіональний координатор Програми «U-LEAD з Європою» Петро Макаренко наголосив, що якісні та комфортні послуги доступні для всіх – це великий крок на шляху до сервісної держави і належного урядування. "ЦНАП у Тетіївський ОТГ – найбільший у рамках першого раунду Програми, і ми сподіваємось, що він стане взірцем для наслідування серед інших громад. Ми впевнені, що міськрайонний ЦНАП громади та району разом з віддаленими робочими місцями створить ефективну систему надання адмінпослуг для жителів, які отримуватимуть лише якісні послуги в комфортних умовах", - додав він.

За підтримки Програми «U-LEAD з Європою» всі співробітники Центру та ВРМ пройшли навчання за 5-модульною системою щодо особливостей надання певних груп адміністративних послуг, роботи з клієнтами, ділової етики та інших важливих тем, з якими щодня стикається персонал належного ЦНАПу.

Підтримка Програми продовжується і найближчим часом ЦНАП отримає доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Всі співробітники пройдуть навчання по роботі з «Вуликом».

ЦНАП у Тетіївській ОТГ вже третій, відкритий у Київській області за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». До кінця року в області запрацюють ще чотири Центри надання адміністративних послуг за підтримки Програми.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: decentralization.gov.ua