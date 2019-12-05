У громаді на Прикарпатті відкрили ЦНАП, який обслуговуватиме 10 тисяч людей

В Івано-Франківській області Брошнів-Осадська ОТГ відкрила Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), доступ до якісних послуг отримали 10 тисяч громадян.

Про це повідомляє Івано-Франківський офіс Програми «U-LEAD з Європою».

«У Брошнів-Осадській об'єднаній територіальній громаді відбулось урочисте відкриття ЦНАПу. 10 тисяч мешканців громади отримають доступ до якісних адміністративних послуг з мінімальними затратами часу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Центр надання адмінпослуг відкрили за підтримки Програми ULEAD з Європою». Приміщення ЦНАПу пристосоване для людей з інвалідністю та обладнане ігровим куточком для дітей. Загалом тут планують надавати близько сотні адміністративних послуг.

Відомо, що з початку року на Прикарпатті відкрили два ЦНАПи. Перший запрацював у Витвицькій ОТГ. Загалом в об’єднаних громадах Прикарпаття діють 4 такі центри.

Брошнів-Осадська ОТГ утворена у 2017 році. До її складу входять селище Брошнів-Осада та села Креховичі та Кадобна.

На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.