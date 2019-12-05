У громаді на Прикарпатті відкрили ЦНАП, який обслуговуватиме 10 тисяч людей
Про це повідомляє Івано-Франківський офіс Програми «U-LEAD з Європою».
«У Брошнів-Осадській об'єднаній територіальній громаді відбулось урочисте відкриття ЦНАПу. 10 тисяч мешканців громади отримають доступ до якісних адміністративних послуг з мінімальними затратами часу», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що з початку року на Прикарпатті відкрили два ЦНАПи. Перший запрацював у Витвицькій ОТГ. Загалом в об’єднаних громадах Прикарпаття діють 4 такі центри.
Брошнів-Осадська ОТГ утворена у 2017 році. До її складу входять селище Брошнів-Осада та села Креховичі та Кадобна.
На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.
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