В Олевській тергромаді з’явився мобільний центр адмінпослуг
Децентралізація
Укрінформ
В Олевській міській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на Житомирщині почав працювати мобільний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це у Facebook повідомив заступник Олевського міського голови Олександр Ніколайчук.
«За підтримки Програми «ULEAD з Європою» жителі Олевської об’єднаної територіальної громади отримали мобільний ЦНАП. Завдяки мобільному офісу жителі 53 населених пунктів громади отримають доступ до якісних адміністративних послуг безпосередньо в селі», - йдеться у повідомленні.
За словами голови Олевської ОТГ Олега Омельчука, ЦНАП надаватиме послуги у населених пунктах громади за визначеним графіком.
Фото, відео: facebook.com/nikolaiychuk