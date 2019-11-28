В Олевській тергромаді з’явився мобільний центр адмінпослуг

В Олевській міській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на Житомирщині почав працювати мобільний центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це у Facebook повідомив заступник Олевського міського голови Олександр Ніколайчук.

«За підтримки Програми «ULEAD з Європою» жителі Олевської об’єднаної територіальної громади отримали мобільний ЦНАП. Завдяки мобільному офісу жителі 53 населених пунктів громади отримають доступ до якісних адміністративних послуг безпосередньо в селі», - йдеться у повідомленні.

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За словами голови Олевської ОТГ Олега Омельчука, ЦНАП надаватиме послуги у населених пунктах громади за визначеним графіком.

Фото, відео: facebook.com/nikolaiychuk