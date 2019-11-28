На Вінниччині запрацював перший мобільний ЦНАП

На Вінниччині у Могилеві-Подільському запрацював перший в області мобільний ЦНАП, який обслуговуватиме мешканців віддалених громад.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Могилів-Подільській міській раді.

«Сьогодні у нас запрацював перший в області мобільний Центр надання адмінпослуг. Це фактично повноцінний офіс на колесах, який дає можливість їх отримувати людям з віддалених громад адмінпослуги, не полишаючи свого населеного пункту. Він виїздитиме у села за графіком, відповідно до укладених з сільрадами угодами обслуговування», - повідомили у міськраді.

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У відомстві зазначили, що мобільний ЦНАП обслуговуватиме мешканців 52 населених пунктів. В автомобілі обладнано 2 робочих місця, забезпечено можливість одночасного перебування трьох відвідувачів.

Модернізований під офіс на колесах автомобіль громада отримала за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», частину обладнання для нього придбали коштом місцевого бюджету.

Фото: ulead.org.ua