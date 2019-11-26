Представники ЄС та уряду передали ключі від двох мобільних ЦНАПів у громади

У Києві відбулася передача ключів від двох мобільних центрів надання адміністративних послуг керівникам Межівської (Дніпропетровська область) та Дунаєвецької (Хмельницька область) громад.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу подякувати нашим партнерам з Європейського Союзу за комплексну всебічну тривалу підтримку реформи децентралізації та підсилення спроможності місцевого самоврядування надавати українцям, які живуть у громадах, якісні послуги”, - сказала міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак.

За її словами, одним із пріоритетів влади є забезпечення якісними адміністративними послугами кожного мешканця, незалежно від його місця проживання чи спроможності дістатися до стаціонарного ЦНАПу.

Керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні Штефан Шльойнінг запевнив у тому, що ЄС і надалі підтримуватиме цю реформу в нашій країні. “Без сумніву можна стверджувати, що вона покращила життя мільйонів громадян України. Ми дуже раді, що завдяки Програмі “U-LEAD з Європою” долучилися до успіху реформи. Ми зробили це справжнім колективним європейським зусиллям за підтримки певних країн-членів ЄС таких, як Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція”, - сказав він.

Шльойнінг наголосив, що мобільні ЦНАПи роблять послуги доступними для найчутливіших категорій жителів віддалених населених пунктів, людей похилого віку, людей з інвалідністю.

Співробітники ЦНАПів пройшли навчальну програму, розроблену українськими, шведськими та естонськими експертами “U-LEAD з Європою”. У мобільних та стаціонарних ЦНАПах встановлено програмний комплекс “Вулик”, розроблений проєктом EGOV4Ukraine в рамках “U-LEAD з Європою”.

У столиці відбувся захід, присвячений запуску мобільних ЦНАП в Україні / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Як наголосила програмний директор “U-LEAD з Європою” від Sida Сусанна Делланс, у межах Програми “U-LEAD з Європою” Sida відповідає за створення понад 500 належних ЦНАПів, які забезпечать доступ до високоякісних послуг більш ніж 7 мільйонів українців. Ці два мобільні центри вирушать до громад та почнуть надавати послуги більш як 50 тисячам мешканців 80 населених пунктів. “Можливо вони виглядають як розмальовані маршрутки, але вони дуже якісно сконструйовані для того, щоб там було комфортно як співробітникам центрів, так і відвідувачам. Вони сконструйовані так, щоб пересуватися різними видами доріг та працювати у різну погоду”, - додала представниця “U-LEAD з Європою”.

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Бастіан Файгель зазначив, що український уряд та керівники громад чітко продемонстрували, що готові брати ініціативу у свої руки та відповідати за свій розвиток.

“Працюючи в команді над запуском цих мобільних ЦНАПів, ми зрозуміли, що це величезна робота, величезні зусилля докладаються для того, щоб підготувати та запустити їх для того, аби вони дійсно працювали. Зараз ми передаємо ці мобільні ЦНАПи двом громадам , і для них це чудова можливість показати, як уся Україна та всі ці ОТГ через посилення органів місцевого самоврядування роблять країну сильнішою, і як вона долучається до європейських цінностей та європейської моделі самоврядування”, - сказав він.

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Планується, що мобільний ЦНАП Дунаєвецької громади буде надавати 24 послуги, а також 191 послугу через спільний стаціонарний ЦНАП громади та району. Центр “на колесах” Межівської громади надаватиме 58 послуг у мобільному ЦНАПі та 193 послуги через стаціонарний центр.

Планується, що у рамках напрямку покращення якості надання адмінпослуг Програми «U-LEAD з Європою” запрацюють близько 10 мобільних ЦНАП. Найближчим часом шість із них розпочнуть працювати у Гуляйпільської міській ОТГ (Запорізька область), Дунаєвецькій міській ОТГ (Хмельницька обл), у місті Могилів-Подільський (Вінницька обл.), Олевській міській ОТГ (Житомирська обл), Устилузькій міській ОТГ (Волинська обл).

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.