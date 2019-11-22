У Покровській ОТГ відкрили центр адмінпослуг європейського рівня
Про це написала директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Олена Тертишна у Facebook.
«П'ятий ЦНАП ОТГ, створений за сприяння Програми U-LEAD з Європою на Дніпропетровщині, сьогодні відкрився в Покровській селищній ОТГ. 156 послуг, шість адміністраторів та реєстратор, віддалене робоче місце ЦНАП в Андріївському старостинському окрузі, електронна черга в ЦНАПі і мобільний кейс, капітально відремонтована двохповерхова будівля ЦНАПу, в ремонт якої громада вклала більше 5 млн грн - ось такі зміни відбулися в Покровській ОТГ завдяки децентралізації», - зазначила Тертишна.
«Це вже четвертий спільний ЦНАП ОТГ та РДА на Дніпропетровщині. І цей формат став можливим завдяки Програмі U-LEAD з Європою», - додала керівник.
Програма«U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: facebook.com/tertishna