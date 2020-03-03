В обсерваторії на горі Піп Іван планують встановити телескопи

В Івано-Франківській області на горі Піп Іван у Карпат на будівлі колишньої обсерваторії Білий Слон, яка знаходиться на реконструкції, планують встановити два телескопи - навчальний та для наукових проєктів, пов’язаних з космосом.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.

"Від часу встановлення смарт-датчика Lufft на обсерваторії має минути два роки. Тоді ми встановимо два телескопи. Один телескоп буде мати навчальний характер. Ми хочемо розширити коло студентів, які будуть цікавитись астрономією, а нині всі університети світу мають свої астрономічні обсерваторії, і це не лише престижно, але й має неоціненне наукове значення. І другий телескоп буде безпосередньо займатися науковими проєктами. Найперше, це може бути пов’язано з космічним сміттям, бо це – дуже важлива тематика, супроводження супутників", - розповів Цепенда.

За його словами, нині невеликий старт-датчик Lufft WS 800, висотою у 30 см, який встановлено на даху обсерваторії, кожні три хвилини моніторить температуру, силу вітру, хмарність неба, характер блискавок та інше.

Читайте також: Телескоп CHEOPS надіслав перше фото зірки

"Поки цей пристрій працює у закритому режимі. До нього підключено дуже багато батарей, аби він міг працювати постійно. Також він виконує функцію "відмороження". Його роботу забезпечують також ультрапромені і, таким чином, пристрій не замерзає, але вимагає постійної напруги. Це є додатковий виклик, який змушує нас спільно з Івано-Франківською обласним управлінням ДСНС постійно контролювати його роботу", - зазначив професор.

Він зауважив, що результати роботи Smart-датчика науковці очікують у 2021 році. Отримана інформація допоможе їм також визначити типи телескопів, які встановлять на будівлі обсерваторії. Ігор Цепенда вже припускає, що "за 3-5 років обсерваторія стане найбільшим науковим об’єктом не лише в Україні, але й у східній Європі".

Як повідомлялося, астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван в Карпатах, яка має умовну назву Білий Слон — найвище розташована споруда в Україні, в якій постійно жили й працювали люди (2028 м над рівнем моря). Діяла в 1938—1941 рр.

Реконструкцію обсерваторії розпочали у 2011 році за участі Прикарпатського та Варшавського університетів. Торік Прикарпатський національний університет розпочав проєкт "Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру" PIMReC, мета якого – співпраця України та Польщі задля розвитку безпечного туризму в Карпатах. Вартість проєкту 1 млн. 50 тис. євро. Одним із завдань проєкту є реконструкція та структурна адаптація колишньої астрономічної та метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру та пошуково-рятувальної станції, що функціонуватиме цілорічно.