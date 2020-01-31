NASA попрощалося з телескопом, який 16 років спостерігав за космосом

Космічний телескоп Spitzer Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA), призначений для спостереження космосу, завершив свою місію після 16 років роботи.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Після 16 років дослідження космосу в інфрачервоному діапазоні, знаходячи нові чудеса в нашій сонячній системі, нашій галактиці та за її межами, місія телескопу Spitzer від NASA завершилася", - йдеться у пресрелізі.

В Управлінні додали, що завершення експлуатації телескопа відбулося у п'ятницю о 0.30 годині за Києвом.

Зазначається, що Spitzer вважається однією з великих обсерваторій NASA, разом із телескопом Hubble, космічною рентгенівською обсерваторією Chandra та гамма-обсерваторією Compton.

Найвідомішим результатом роботи Spitzer є виявлення семи планет розміром із Землю в системі TRAPPIST-1, що є найбільшою кількістю земних планет, коли-небудь знайдених на орбіті однієї зірки, та визначення їх маси та щільності.

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За словами помічника керівника Дирекції наукових місій NASA Томаса Цурбухена, телескоп відкрив для дослідників дуже багато нових аспектів космосу й допоміг краще зрозуміти як працює Всесвіт.

Очікується, що наступник Spitzer - космічний телескоп ім. Джеймса Вебба буде запущений у 2021 році.

Фото: NASA/JPL-Caltech