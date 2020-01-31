NASA попрощалося з телескопом, який 16 років спостерігав за космосом
Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.
"Після 16 років дослідження космосу в інфрачервоному діапазоні, знаходячи нові чудеса в нашій сонячній системі, нашій галактиці та за її межами, місія телескопу Spitzer від NASA завершилася", - йдеться у пресрелізі.
В Управлінні додали, що завершення експлуатації телескопа відбулося у п'ятницю о 0.30 годині за Києвом.
Зазначається, що Spitzer вважається однією з великих обсерваторій NASA, разом із телескопом Hubble, космічною рентгенівською обсерваторією Chandra та гамма-обсерваторією Compton.
Найвідомішим результатом роботи Spitzer є виявлення семи планет розміром із Землю в системі TRAPPIST-1, що є найбільшою кількістю земних планет, коли-небудь знайдених на орбіті однієї зірки, та визначення їх маси та щільності.
За словами помічника керівника Дирекції наукових місій NASA Томаса Цурбухена, телескоп відкрив для дослідників дуже багато нових аспектів космосу й допоміг краще зрозуміти як працює Всесвіт.
Очікується, що наступник Spitzer - космічний телескоп ім. Джеймса Вебба буде запущений у 2021 році.
Фото: NASA/JPL-Caltech