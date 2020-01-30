Наземний телескоп зробив детальні знімки поверхні Сонця

Наземний сонячний телескоп Національного наукового фонду США зробив найбільш детальні в історії знімки поверхні Сонця.

Про це повідомляється у пресрелізі фонду.

“Знімки зроблені сонячним телескопом Національного наукового фонду розкривають безпрецедентні деталі поверхні Сонця”, - йдеться у пресрелізі.

У фонді додали, що на першому знімку видно візерунок бурхливого "кипіння" газу, який охоплює все Сонце.

На знімку також можна розглянути структури, схожі на стільники, кожен із яких має “розмір американського штату Техас”. Саме ці стільники допомагають створити конвекцію, при якій тепло зсередини Сонця відводиться на поверхню, в той час як інші клітини охолоджуються і тонуть під ним.

У фонді сподіваються, що телескоп, який розташований на Гаваях, допоможе науковцям краще зрозуміти процеси, що відбуваються на Сонці, їхній вплив на “космічну погоду” та допоможе синоптикам краще прогнозувати сонячні бурі.

Фото: NSO/AURA/NSF