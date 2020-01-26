У космосі знайшли зірку-"вампіра"

Астрономи виявили зірку, яка періодично "краде" речовину у своєї сусідки, що формує із нею подвійну систему.

Про це повідомляє NASA.

Система включає білого карлика і коричневого карлика, що робить оберт навколо свого компаньйона кожні 83 хвилини на відстані близько 400 тисяч кілометрів (це приблизна відстань від Місяця до Землі)

Таким чином, зірки розташовані настільки близько, що білий карлик витягає речовину у свого сусіда, нагадуючи своїми діями вампіра.

Цей матеріал формує аккреційний диск навколо білого карлика. На думку вчених, саме цей диск викликає спалахи яскравості системи, коли кількість речовини в ньому сягає пікових значень. Яскравість білого карлика підвищується в 1600 разів, а потім знову падає.

Фото: NASA