В Індії показали першого "робота-астронавта"

Організація космічних досліджень і розробок Індії (ISRO) представила робота Vyom Mitra, який цього року буде відправлений у космос.

Про це повідомляє BBC.

"Індійське космічне агентство представило робота, який цього року буде відправлений у космос в рамках місії без людей", - йдеться у повідомленні.

В Організації космічних досліджень і розробок Індії сподіваються, що робот зможе допомогти звичайним астронавтам під час місії "Gaganyaan", яка запланована на грудень 2021 року.

До цього часу ISRO планує запустити ще дві місії у космос — одну у грудні цього року, а іншу в червні 2021 року.

Зазначається, що робот Vyom Mitra був розроблений для виконання кількох функцій, зокрема відповідати на запитання астронавтів та виконувати операції з життєзабезпечення.