Телескоп CHEOPS надіслав перше фото зірки

Новий космічний телескоп CHEOPS надіслав своє перше фото — він зняв зірку, яка розташована за 150 світлових роках він нашого Сонця.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), якому належить ця обсерваторія.

Телескоп CHEOPS запустили на орбіту у грудні, 8 січня 2020 року його увімкнули. Основна задача апарата — вивчення екзопланет методом транзитної фотометрії, тобто телескоп відстежує невеликі зміни у блиску зірок під час проходження планет по їхньому диску.

Для першого фото дослідники обрали зірку HD 70843, бо вона достатньо яскрава, аби протестувати обладнання телескопа.

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Знімок показав, що усі системи залишилися неушкодженими після запуску в космос. Повноцінна наукова робота з апаратом запланована на квітень 2020 року.

Вивчатиме обсерваторія планети масою від маси Землі до Нептуна. Як зазначають в ESA, здебільшого CHEOPS слідкуватиме за вже відкритими екзопланетами, а не шукатиме нові.

Зокрема за допомогою телескопа вчені хочуть визначати розміри планет та їхню масу, аби завдяки цим даним вже дізнаватися про можливі щільність, структуру та склад цих об’єктів.