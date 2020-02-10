Телескоп CHEOPS надіслав перше фото зірки
Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA), якому належить ця обсерваторія.
Телескоп CHEOPS запустили на орбіту у грудні, 8 січня 2020 року його увімкнули. Основна задача апарата — вивчення екзопланет методом транзитної фотометрії, тобто телескоп відстежує невеликі зміни у блиску зірок під час проходження планет по їхньому диску.
Для першого фото дослідники обрали зірку HD 70843, бо вона достатньо яскрава, аби протестувати обладнання телескопа.
Знімок показав, що усі системи залишилися неушкодженими після запуску в космос. Повноцінна наукова робота з апаратом запланована на квітень 2020 року.
Вивчатиме обсерваторія планети масою від маси Землі до Нептуна. Як зазначають в ESA, здебільшого CHEOPS слідкуватиме за вже відкритими екзопланетами, а не шукатиме нові.
Зокрема за допомогою телескопа вчені хочуть визначати розміри планет та їхню масу, аби завдяки цим даним вже дізнаватися про можливі щільність, структуру та склад цих об’єктів.