Іранський супутник не зміг потрапити на орбіту

Після двох невдалих торішніх спроб Ірану знову не вдалося вивести свій супутник на орбіту - ракета-носій не змогла набрати належної швидкості.

Про це повідомляє DW з посиланням на міноборони Ірану.

«У неділю, 9 лютого, ракета-носій Simorgh запустила в космос 130 кілограмовий супутник Zafar… Запуск відбувся на космодромі імені імама Хомейні за 230 кілометрів від Тегерана. Він був присвячений річниці Ісламської революції, яка відбулася в 1979 році. Однак ракета не змогла набрати необхідну швидкість, щоб вивести супутник на орбіту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, речник міністерства оборони Ірану наголосив, що до наступного запуску технологічні недоліки будуть виправлені. Однак конкретної дати наступної спроби він не назвав.

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15 січня 2019 року Іран намагався запустити в космос супутник Payam, нагадує DW. На фінальному етапі його не вдалося вивести на орбіту. Згодом невдачею також закінчився запуск супутника Doosti.