У роботі Instagram знов стався збій

Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 9 до 10 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (59%) поскаржилися на роботу стрічки. 25% відзначили проблеми з логіном, а 14% - із публікаціями повідомлень.

Скарги надходять із США, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн.

Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.