У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Збій тривав із 7 до 8 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (60%) поскаржилися на роботу стрічки. 22% відзначили проблеми з логіном, а 18% - із публікаціями повідомлень.

Скарги надходять із США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та інших країн.

В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві й Одесі.

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Як повідомлялося, 25 лютого в роботі соціальної мережі Facebook двічі був зафіксований масштабний збій, який відчули й користувачі у кількох українських містах.

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