У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Збій тривав із 7 до 8 години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (60%) поскаржилися на роботу стрічки. 22% відзначили проблеми з логіном, а 18% - із публікаціями повідомлень.
Скарги надходять із США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії та інших країн.
В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві й Одесі.
Як повідомлялося, 25 лютого в роботі соціальної мережі Facebook двічі був зафіксований масштабний збій, який відчули й користувачі у кількох українських містах.