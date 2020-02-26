Alfa Romeo анонсувала "знаменне повернення" на автосалоні у Женеві

Alfa Romeo опублікував тизер з анонсом «знаменного повернення» (A momentous comeback) на Міжнародному автосалоні у Женеві на початку березня.

Загадковий семисекундний ролик було опубліковано на сторінці компанії у Facebook.

У ньому можна побачити спливаючий логотип Alfa Romeo на тлі звуку двигуна, що реве. Потім з’являється надпис “A momentous comeback” та назва автосалону у Женеві і дати, коли він відбудеться — 3 березня.

Однак жодних натяків на те, що саме слід очікувати від виробника у Женеві, немає.

За інформацією Forma Car, ймовірно, це означає появу абсолютно нового автомобіля Alfa Romeo на виставці - не 8C або GTV.

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Можливо, до Швейцарії привезуть версію седана Giulia з маркуванням GTA - (Gran Turismo Alleggerita). Варто зазначити, що цього року компанія Alfa Romeo відсвяткує своє сторіччя.