Mercedes за два роки випустить понад 30 нових моделей

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделей.

Про це повідомляє портал Autocar із посиланням на високопоставлених працівників компанії.

“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом йдеться про 32 нових моделей, серед яких будуть не тільки електрокари, але й, зокрема, гіперкари, позашляховики та гібридні автомобілі.

У компанії наголосили, що Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю.

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Також повідомляється, що німецька компанія приділятиме більше уваги електрифікації автомобілів та підвищенню ефективності традиційних бензинових двигунів.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz розсекретив серійну версію електрофургона eSprinter.