Mercedes за два роки випустить понад 30 нових моделей
Про це повідомляє портал Autocar із посиланням на високопоставлених працівників компанії.
“Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом йдеться про 32 нових моделей, серед яких будуть не тільки електрокари, але й, зокрема, гіперкари, позашляховики та гібридні автомобілі.
У компанії наголосили, що Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю.
Також повідомляється, що німецька компанія приділятиме більше уваги електрифікації автомобілів та підвищенню ефективності традиційних бензинових двигунів.
Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz розсекретив серійну версію електрофургона eSprinter.