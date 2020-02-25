Український фонд стартапів назвав ТОП-3 проєктів

Журі Українського фонду стартапів оцінило вісім проєктів, що претендують на державне грантове фінансування.

Про це заявив експерт Українського фонду стартапів Дмитро Корчевський на Pitch Day №2, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дякую усім стартапам за роботу, розумію, як це важко представляти свої проєкти для незнайомих людей. Більшість стартапів сьогодні довели, що вони варті підтримки держави", - сказав він.

Найкраще судді оцінили три стартапи: Allzap, Agrifinance Online та HarvesTrack. Далі проєкти розглядатиме Наглядова рада та буде вирішувати, кому виділяти грантові кошти.

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Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

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У п’ятницю, 21 лютого, Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тисяч доларів першим восьми стартапам.