Український фонд стартапів назвав ТОП-3 проєктів
Про це заявив експерт Українського фонду стартапів Дмитро Корчевський на Pitch Day №2, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Дякую усім стартапам за роботу, розумію, як це важко представляти свої проєкти для незнайомих людей. Більшість стартапів сьогодні довели, що вони варті підтримки держави", - сказав він.
Найкраще судді оцінили три стартапи: Allzap, Agrifinance Online та HarvesTrack. Далі проєкти розглядатиме Наглядова рада та буде вирішувати, кому виділяти грантові кошти.
Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.
У п’ятницю, 21 лютого, Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тисяч доларів першим восьми стартапам.