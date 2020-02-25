Український фонд стартапів проводить другий відбір проєктів, що претендують на державне грантове фінансування.

Про це сказала ведуча Pitch Day №2 Катерина Дегтяр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні стартапи презентують свої проєкти на другому Pitch Day. Про які суми йдеться? Якщо немає прототипу, це pre-SEED рівень (грант на $25 тисяч), а якщо є, то це SEED ($50 тисяч)", - сказала вона.

Фонд розглянув понад 500 заявок, а до безпосередньо презентації дійшли вісім проєктів:

Allzap – офіційний розробник платформи для створення інтернет-магазинів з продажу автозапчастин та маркет-плейса та мобільного додатку для IOS (автоматичний підбір запчастин по VIN-коду та держномеру). ІТ-рішення Allzap допомагають продавцям автозапчастин знаходити своїх покупців, а покупцям постачальників.

LightUponCloud – швидкісний сервіс синхронізації файлів користувача, дешевший аналог Dropbox для бізнесу.

Agrifinance Online – допомагає об’єднати учасників сільськогосподарського ринку України (фермерів, інвесторів, трейдерів, дистриб’юторів та страховиків) на одній платформі. Планують розвивати сільськогосподарський ринок України через інтегровану та прозору онлайн-екосистему.

RoboBus – це інноваційна платформа-причеп з великою кількістю сучасного обладнання, що є мобільною лабораторією для вивчення робототехніки, програмування і 3D технологій. Це рішення дозволить навіть самим віддаленим населеним пунктам України і світу дізнатися про IT- технології та почати розвивати професійну орієнтацію серед дітей та дорослих.

NUWORK – це CRM-система управління наймом на початкові позиції та при масовому підборі. Роботодавець працює з результатами проведених первинних співбесід, веде аналітику ефективності каналів залучення кандидатів та створює нові вакансії з чатботом лише за 2 хвилини. Завдяки NUWORK ефективність HR функції підійматися до 70%, один рекрутер може координувати процес найму до 100 вакансій одночасно.

GoodZone – це сервіс для відеодзвінків, основна мета якого – об‘єднати всіх людей, незалежно від їх статусу в одну велику GoodZone, руйнуючи “стіну” і бар‘єри в спілкуванні. Додаток дає можливість звичайним людям спілкуватись з їх кумирами в різних форматах. І в першу чергу, донести до Celebrities/Masters, що головною ланкою в їх успішній кар’єрі є прості люди – люди для яких вони творять.

HarvesTrack – це Hardware та Software (ІоТ) рішення для контролю процесу збору врожаю та попередженню крадіжки зерна під час жнив. Рішення базується на трьох типах сенсорів (датчиків) для комбайна та перевантажувача, які доповнені системою “свій-чужий”, а також програмного забезпечення для контролю процесу збору врожаю, автоматичної індикації ситуацій щодо можливих крадіжок, а також збору, консолідації та зберіганні даних роботи комбайнів SAAS-рішення.

ZALM – новий продукт в сфері безпеки особистих речей. ZALM дозволяє підвищити безпеку особистого рюкзака. Шляхом простої установки нашого гаджету, яка не потребує зміни конструкції або псування рюкзака, користувач отримує повідомлення про відкриття будь-якого відділення сумки не тільки на телефон, але і на спеціальний хаб, який розміщується на лямці рюкзака.

Найкращі з них отримають державну допомогу у вигляді гранту.

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Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

У п’ятницю, 21 лютого, Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тисяч доларів першим восьми стартапам.