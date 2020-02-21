Фонд стартапів отримав понад 1200 заявок на участь в інвестпрограмі

До Українського фонду стартапів надійшли понад 1200 заявок від команд з проєктами на участь в інвестиційній програмі.

Про це директор УФС Павло Картагра заявив на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів у п'ятницю в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Станом на сьогодні фондом отримано більше як 1200 заявок, це буквально за три місяці. З них 300 опрацьовані нашими експертами, кількість яких вже сягає близько 100", - сказав Картагра.

Він додав, що 25 лютого пройде другий конкурс Pitch Day №2, на якому будуть оцінювати наступні стартапи.

Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

За результатами конкурсу обрано вже вісім переможців пітчинг-сесій, яким виділять на проєкти 9 мільйонів гривень.