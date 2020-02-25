В Україні створили мобільну школу для вивчення робототехніки та програмування

Команда українського стартапу RoboBus розробила мобільний причеп із великою кількістю сучасного обладнання, що є мобільною лабораторією для вивчення робототехніки, програмування і 3D технологій.

Про це засновник проєкту RoboBus Влад Котов заявив на другому відборі стартапів Українського фонду стартапів Pitch Day №2 у вівторок в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"RoboBus - це місця для навчання, навчальні конструктори, це мобільні платформи із робототехніки, програмування і 3D технологій", - сказав він.

Котов пояснив, що такі мобільні "причепи" дозволяють навчати усіх: дітей, людей з інвалідністю, усіх охочих.

Як повідомлялося, Український фонд стартапів проводить другий відбір проєктів Pitch Day №2, які претендують на державне грантове фінансування.

Фонд розглянув понад 500 заявок, а до безпосередньо презентації дійшли вісім проєктів: RoboBus, Agrifinance Online, GoodZone, Zalm, Nuwork, HarvesTrack, LightUponCloud та Allzap. Найкращі з них отримають державну допомогу у вигляді гранту.

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Якщо проєкт не має прототипу, це pre-SEED рівень (грант на $25 тисяч), а якщо має, то це SEED ($50 тисяч).

Фото: robo.house