Стартапери придумали, як унеможливити крадіжки під час збирання зернових
Про це сказав один із засновників проєкту HarvesTrack Дмитро Майборода на другому відборі стартапів Українського фонду стартапів Pitch Day №2 25 лютого в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щоразу під час збирання від 5 до 15% врожаю може бути вкрадено, а це до трьох мільярдів доларів. Тому ми розробили систему моніторингу збирання врожаю", - сказав він. Майборода пояснив, що на збиральну техніку (комбайни) пропонується встановлювати спеціальні сенсори, які передаватимуть інформацію про обсяги фактично зібраного збіжжя, і таким чином даватимуть змогу виявити, чи відбувалися крадіжки.
Як повідомлялося, Український фонд стартапів проводить другий відбір проєктів Pitch Day №2, які претендують на державне грантове фінансування.
Фонд розглянув понад 500 заявок, а до безпосередньо презентації дійшли вісім проєктів: RoboBus, Agrifinance Online, GoodZone, Zalm, Nuwork, HarvesTrack, LightUponCloud та Allzap. Найкращі з них отримають державну допомогу у вигляді гранту.
Якщо у проєкту немає прототипу, це pre-SEED рівень (грант на $25 тисяч), а якщо є, то це SEED ($50 тисяч).