Стартапери придумали, як унеможливити крадіжки під час збирання зернових

Стартап HarvesTrack пропонує встановити на комбайни датчики, що передаватимуть дані про фактично зібрані обсяги врожаю, щоб таким чином унеможливити крадіжки.

Про це сказав один із засновників проєкту HarvesTrack Дмитро Майборода на другому відборі стартапів Українського фонду стартапів Pitch Day №2 25 лютого в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щоразу під час збирання від 5 до 15% врожаю може бути вкрадено, а це до трьох мільярдів доларів. Тому ми розробили систему моніторингу збирання врожаю", - сказав він. Майборода пояснив, що на збиральну техніку (комбайни) пропонується встановлювати спеціальні сенсори, які передаватимуть інформацію про обсяги фактично зібраного збіжжя, і таким чином даватимуть змогу виявити, чи відбувалися крадіжки.

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Як повідомлялося, Український фонд стартапів проводить другий відбір проєктів Pitch Day №2, які претендують на державне грантове фінансування.

Фонд розглянув понад 500 заявок, а до безпосередньо презентації дійшли вісім проєктів: RoboBus, Agrifinance Online, GoodZone, Zalm, Nuwork, HarvesTrack, LightUponCloud та Allzap. Найкращі з них отримають державну допомогу у вигляді гранту.

Якщо у проєкту немає прототипу, це pre-SEED рівень (грант на $25 тисяч), а якщо є, то це SEED ($50 тисяч).