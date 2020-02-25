Український стартап розробив віртуального “хедхантера”

Команда проєкту Nuwork розробила автоматизовану платформу для масового пошуку працівників.

Про це заявив один із засновників проєктів Nuwork Андрій Баскаков на другому відборі стартапів Українського фонду стартапів Pitch Day №2 в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми робимо масовий рекрутинг та рекрутинг для початкових позицій ефективним для роботодавців. Зараз класичний пошук працівника для великих компаній не ефективний, тому що більшість кандидатів просто губляться, тому ми створили автоматизовану платформу для цього", - сказав він. Баскаков пояснив, що платформа Nuwork дозволить зекономити для рекрутерів купу часу. Замість 24 годин, можна витрачати до 10 для пошуку працівника, додав він.

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Як повідомлялося, Український фонд стартапів проводить другий відбір проєктів Pitch Day №2, які претендують на державне грантове фінансування. Фонд розглянув понад 500 заявок, а до безпосередньо презентації дійшли вісім проєктів: RoboBus, Agrifinance Online, GoodZone, Zalm, Nuwork, HarvesTrack, LightUponCloud та Allzap. Найкращі з них отримають державну допомогу у вигляді гранту. Якщо у проєкту немає прототипу, це pre-SEED рівень (грант на $25 тисяч), а якщо є, то це SEED ($50 тисяч).