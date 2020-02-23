NASA показало швидке танення крижаної шапки в Антарктиді
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Укрінформ
NASA опублікувало знімки, що показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд.
Про це повідомляється на сайті агентства.
«6 лютого 2020 року метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди», - йдеться в повідомленні.
Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали 18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.
Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.
Як зазначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення - 30 міліметрів. У цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.
Фото: earthobservatory.nasa.gov