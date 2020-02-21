Зонд "Хаябуса" розігнався до 24 кілометрів на секунду і повертається на Землю

Зонд "Хаябуса", який побував на астероїді Рюгу, летить до Землі після першого запуску основних двигунів.

Про це повідомляє NHK World із посиланням на Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA).

“Зонд "Хаябуса-2" завершив 880-годинний запуск своїх іонних двигунів. За інформацією офіційних осіб, зонд знаходиться в 239 мільйонах кілометрів від Землі. Він пролітає 24 кілометри 35 метрів на секунду, як заплановано. Другий запуск двигунів, як очікується, почнеться в травні", - йдеться в повідомленні.

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Зонд "Хаябуса-2" у грудні минулого року розпочав своє повернення на Землю після виконання місії на астероїд Рюгу.

Агентство планує, що зонд відокремить капсулу, яка має містити зразки порід, в листопаді або грудні, перш ніж вона приземлиться в австралійській пустелі.