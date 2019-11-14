Японський зонд доставить на Землю зразок астероїда Рюгу

Японський зонд "Хаябуса-2" покинув свою орбіту навколо далекого астероїда і попрямував на Землю.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Зонд "Хаябуса-2", основною місією якого було дослідження астероїда Рюгу, відправився у зворотний шлях сьогодні (в 03.05 по Києву — ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, зонд привезе в 2020 році на Землю вуглець і органічні речовини, зібрані з небесного тіла.

Японські вчені сподіваються, що отримані дані дозволять зрозуміти, як ці речовини поширювалися Сонячною системою і звідки вони взялися на астероїді.

Зазначається, що співробітники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) планують приземлення зонда в австралійській пустелі і вже ведуть з цього приводу переговори з урядом країни. Більш ранній японський апарат повернувся із зразками пилу з невеликого астероїда в 2010 році. Незважаючи на низку невдач, зібрані ним результати дозволили отримати велику кількість даних.

Вчені JAXA також мають намір скинути зразки астероїда в герметичній капсулі з борту "Хаябуси-2" на Землю, після чого зонд зможе продовжити свій шлях і приступити до вивчення нового небесного тіла.

Поки японські дослідники тільки вивчають можливості проведення нових робіт з використанням апарату і шукають нові об'єкти для спостережень і збору ґрунту.