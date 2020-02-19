Стан здоров'я громадян у провінції Хубей перевіряє робот

Відділення телекомунікаційної компанії China Mobile у китайській провінції Хубей, де спалахнув коронавірус, використовує штучний інтелект для отримання інформації про стан здоров'я громадян.

Про це повідомляє Xinhua.

У регіональному відділенні телекомунікаційної компанії China Mobile пояснили, що під час розмови з жителями працює система з розпізнавання голосу на основі штучного інтелекту.

Такі телефонні дзвінки вже зібрали інформацію про стан здоров'я близько 100 тисяч людей з Ухані.

За словами генерального менеджера Фана Бінгенга, технологія дозволяє зекономити час медпрацівників, який вони можуть витратити на виконання більш важливих завдань під час боротьби з коронавірусом у регіоні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Фото: AA