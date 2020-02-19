Samsung продаватиме скляне покриття для "гнучких" смартфонів

Філія південнокорейської компанія Samsung - Samsung Display Co. продаватиме скляне покриття для різних складних пристроїв.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на компанію.

"Філія південнокорейської компанія Samsung - Samsung Display Co. заявила, що комерціалізує скляне покриття для складних пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, скляне покриття має товщину у 30 мікрометрів і може бути виготовлене у великих масштабах для різних "гнучких" пристроїв.

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За даними Samsung Display Co, саме покриття витримує щонайменше 200 тисяч разів його згинання.

Зазначається, що згадане скляне покриття вже вбудоване у "гнучкому" смартфоні Samsung Galaxy Z Flip, який був представлений минулого тижня.

Як повідомлялося, компанія Samsung представила в Сан-Франциско свої нові телефони: лінійку флагманських пристроїв Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra, а також складаний Samsung Galaxy Z Flip.

Фото: Samsung