Samsung представить ще один гнучкий смартфон

Південнокорейська компанія Samsung у вівторок, 11 лютого, представить на заході у Сан-Франциско свій другий гнучкий смартфон Galaxy Z Flip.

Про це повідомляє Yonhap.

“Galaxy Z Flip стане другий гнучким смартфоном Samsung після випуску Galaxy Fold, який відкривається горизонтально, як книжка”, - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, новий гнучкий смартфон південнокорейської компанії відкриватиметься вертикально.

Частина пристрою з дисплеєм буде зі скла замість звичайного пластика.

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Очікується, що розмір самого екрану Galaxy Z Flip становитиме 17 сантиметрів.

Зазначається, що на заході в американському місті Сан-Франциско компанія також представить декілька флагманських смартфонів серії Samsung Galaxy S20 - Galaxy S20, S20 Plus та S20 Ultra.

Фото: www.techradar.com