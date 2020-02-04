Samsung запатентувала колонку з гнучким дисплеєм

Південнокорейська компанія Samsung, судячи з усього, займається розробкою колонки з гнучким дисплеєм.

Про це повідомляє GizmoChina.

Як зазначається, компанія запатентувала відповідну ідею в корейському Офісі з питань інтелектуальної власності.

У патенті вказано, що гнучкий екран може не тільки обертатися навколо корпусу, а й виконувати роль традиційного планшета.

Ймовірно, колонка буде “розумною” і може бути представлена разом із голосовим асистентом компанії - Bixby.

Водночас, зауважує видання, у Samsung іще не підтвердили планів розробки вказаного пристрою.