Samsung запатентувала колонку з гнучким дисплеєм
Укрінформ
Південнокорейська компанія Samsung, судячи з усього, займається розробкою колонки з гнучким дисплеєм.
Про це повідомляє GizmoChina.
Як зазначається, компанія запатентувала відповідну ідею в корейському Офісі з питань інтелектуальної власності.
У патенті вказано, що гнучкий екран може не тільки обертатися навколо корпусу, а й виконувати роль традиційного планшета.
Ймовірно, колонка буде “розумною” і може бути представлена разом із голосовим асистентом компанії - Bixby.
Водночас, зауважує видання, у Samsung іще не підтвердили планів розробки вказаного пристрою.