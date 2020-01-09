Samsung представила домашнього робота-асистента Ballie

Samsung представила домашнього робота-асистента Ballie

Відео
Укрінформ
Корейська компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі представила невеликого круглого робота під назвою Ballie.

Робот оснащений камерою і здатний реагувати на потреби користувача, а також активно допомагати по дому, працюючи як пульт дистанційного керування для «розумних» речей.

Робот може відкривати занавіски, коли користувачеві пора вставати, або включати робот-пилосос, якщо він помітив безлад.

В Samsung не оголосили передбачувану ціну на робота або дату його виходу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-