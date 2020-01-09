Samsung представила домашнього робота-асистента Ballie

Корейська компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі представила невеликого круглого робота під назвою Ballie.

Робот оснащений камерою і здатний реагувати на потреби користувача, а також активно допомагати по дому, працюючи як пульт дистанційного керування для «розумних» речей.

Meet #Ballie, Samsung s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, "understands you, supports you, and reacts to your needs." #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) 7 січня 2020 р.

Робот може відкривати занавіски, коли користувачеві пора вставати, або включати робот-пилосос, якщо він помітив безлад.

В Samsung не оголосили передбачувану ціну на робота або дату його виходу.