Смартфон-розкладачка і 100-кратний зум: Samsung представила новинки

Компанія Samsung представила в Сан-Франциско свої нові телефони: лінійку флагманських пристроїв Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra, а також складаний Samsung Galaxy Z Flip.

Про це повідомляє Meduza.

"Телефони Samsung Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra отримали AMOLED-екрани з діагоналлю 6,2, 6,7 і 6,9 дюйма відповідно з частотою оновлення 120 герц і підтримкою технології HDR10+", - йдеться в повідомленні.

Meet the camera that changes photography, and the phone that changes mobile. Introducing #GalaxyS20 Ultra, #GalaxyS20+ and #GalaxyS20 pic.twitter.com/QwwOrRZAWj — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020

У S20 вбудовані дві ширококутні 12-мегапіксельні камери, а також 64-мегапіксельний телеоб'єктив. У S20+ також додатково вбудована камера для зйомки тривимірних об'єктів. У S20 Ultra дві ширококутні камери на 12 і 108 мегапікселів, а також телеоб'єктив на 48 мегапікселів. Пристрої підтримують запис відео в дозволі 8K.

На моделях доступна функція Space Zoom, в якій об'єднані гібридний оптичний зум і цифрове збільшення з використанням штучного інтелекту. На S20 і S20+ зображення можна збільшити в 30 разів, на S20 Ultra — в 100 разів.

Система камер телефонів S20 дозволяє знімати фотографії в темних приміщеннях або вночі з меншою кількістю розмиття і шуму. Для цього пристрій поєднує кілька знімків в одну фотографію.

Всі три пристрої мають процесор Guardian Chip, що захищає від шкідливих атак, від 128 до 512 гігабайтів вбудованої пам'яті й від 8 до 12 гігабайтів оперативної пам'яті, батарею до 5000 міліампер-годин і модуль 5G. Крім того, окремо можна придбати карту пам'яті microSD на один терабайт.

Іншою новинкою став гнучкий телефон Samsung Galaxy Z Flip. Це пристрій з 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм, який при закритті складається в невеликий квадрат.

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На відміну від Galaxy Fold, в новому телефоні використовується гнучке скло, а не спеціальний полімер. За заявою виробника, телефон розрахований на 200 тисяч складань.

Телефон оснащений невеликим 1,1-дюймовим OLED-дисплеєм, на який надходять повідомлення, коли пристрій закрито. Цей дисплей також можна використовувати як видошукач камери.

Galaxy Z Flip. Change the shape of the future.

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Пристрій отримав три камери: спереду знаходиться 10-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду ще дві — основна і ширококутна (обидві по 12 мегапікселів). Galaxy Z Flip має 64-бітний восьмиядерний процесор, 256 гігабайтів вбудованої пам'яті і вісім гігабайтів оперативної пам'яті.