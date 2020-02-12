Смартфон-розкладачка і 100-кратний зум: Samsung представила новинки
Про це повідомляє Meduza.
"Телефони Samsung Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra отримали AMOLED-екрани з діагоналлю 6,2, 6,7 і 6,9 дюйма відповідно з частотою оновлення 120 герц і підтримкою технології HDR10+", - йдеться в повідомленні.
Meet the camera that changes photography, and the phone that changes mobile. Introducing #GalaxyS20 Ultra, #GalaxyS20+ and #GalaxyS20 pic.twitter.com/QwwOrRZAWj— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020
У S20 вбудовані дві ширококутні 12-мегапіксельні камери, а також 64-мегапіксельний телеоб'єктив. У S20+ також додатково вбудована камера для зйомки тривимірних об'єктів. У S20 Ultra дві ширококутні камери на 12 і 108 мегапікселів, а також телеоб'єктив на 48 мегапікселів. Пристрої підтримують запис відео в дозволі 8K.
На моделях доступна функція Space Zoom, в якій об'єднані гібридний оптичний зум і цифрове збільшення з використанням штучного інтелекту. На S20 і S20+ зображення можна збільшити в 30 разів, на S20 Ultra — в 100 разів.
Samsung never ceases to amaze!#SamsungUnpacked pic.twitter.com/mQragJlu7L— Kavin Kathirvel (@KavinKathirvel) February 11, 2020
Система камер телефонів S20 дозволяє знімати фотографії в темних приміщеннях або вночі з меншою кількістю розмиття і шуму. Для цього пристрій поєднує кілька знімків в одну фотографію.
Shoot night shots like a pro, with more light. #GalaxyS20 #SamsungEvent— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020
Learn more: https://t.co/DE8GcUSTh3 pic.twitter.com/f6QD0JIL4W
Всі три пристрої мають процесор Guardian Chip, що захищає від шкідливих атак, від 128 до 512 гігабайтів вбудованої пам'яті й від 8 до 12 гігабайтів оперативної пам'яті, батарею до 5000 міліампер-годин і модуль 5G. Крім того, окремо можна придбати карту пам'яті microSD на один терабайт.
Іншою новинкою став гнучкий телефон Samsung Galaxy Z Flip. Це пристрій з 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм, який при закритті складається в невеликий квадрат.
На відміну від Galaxy Fold, в новому телефоні використовується гнучке скло, а не спеціальний полімер. За заявою виробника, телефон розрахований на 200 тисяч складань.
One-of-a-kind form, impossible to ignore colors. #GalaxyZFlip #SamsungEvent— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020
Learn more: https://t.co/OWlvhfGia7 pic.twitter.com/mUGLxgtyz4
Телефон оснащений невеликим 1,1-дюймовим OLED-дисплеєм, на який надходять повідомлення, коли пристрій закрито. Цей дисплей також можна використовувати як видошукач камери.
Galaxy Z Flip. Change the shape of the future.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020
Learn more: https://t.co/snOwHESlwj pic.twitter.com/midaCxSPbM
Пристрій отримав три камери: спереду знаходиться 10-мегапіксельна селфі-камера, а ззаду ще дві — основна і ширококутна (обидві по 12 мегапікселів). Galaxy Z Flip має 64-бітний восьмиядерний процесор, 256 гігабайтів вбудованої пам'яті і вісім гігабайтів оперативної пам'яті.