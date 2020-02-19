У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом.
Більшість користувачів (56%) поскаржилися на роботу стрічки. 18% відзначили проблеми з логіном, а 25% - зі публікаціями повідомлень.
Скарги надходять із США, Великої Британії, Японії та інших країн.
В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві, Херсоні, Дніпрі й Павлограді.
Як повідомлялося, минулого тижня у роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій, який відчули й користувачі у Києві.