У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який відчули й користувачі у декількох українських містах.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Збій тривав із 7 до 8-ї години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (56%) поскаржилися на роботу стрічки. 18% відзначили проблеми з логіном, а 25% - зі публікаціями повідомлень.

Скарги надходять із США, Великої Британії, Японії та інших країн.

В Україні найбільше скарг спостерігається у Києві, Херсоні, Дніпрі й Павлограді.

Як повідомлялося, минулого тижня у роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій, який відчули й користувачі у Києві.