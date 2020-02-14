Instagram тестує функцію, яка показуватиме "останні публікації" у стрічці - ЗМІ

Соціальна мережа Instagram тестує функцію, за допомогою якої користувачі зможуть переглядати найсвіжіші публікації у стрічці.

Про це повідомляє Independent з посиланням на дослідницю Джейн Манчун Вонг.

"Instagram тестує функцію "Останні публікації", що може допомогти людям, які хочуть повернути хронологію стрічки", - йдеться у публікації.

Дослідниця знайшла докази того, що функція під неофіційною назвою "Останні публікації" (Latest posts) дозволить користувачам бачити в стрічці Instagram те, що було розміщено нещодавно.

Раніше у стрічці пости відображалися у хронологічному порядку, однак на початку 2016 року соцмережа почала відображати передусім найбільш актуальні для користувача публікації.

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У багатьох користувачів такі зміни в Instagram викликали негативну реакцію, оскільки велика кількість постів взагалі не відображалася у стрічці.

Але Instagram наполягав на тому, що алгоритмічна стрічка краща за хронологічну і що соцмережа не повернеться до старої версії додатку.

Нині, схоже, компанія знайшла потенційний компроміс за допомогою нової функції.

У компанії не прокоментували дану інформацію.