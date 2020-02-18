Ракета SpaceX розбилася в морі після виведення на орбіту 60 супутників

Ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.

Про це повідомляє Independent.

“Ракета SpaceX розбилася у морі після виведення кількох інтернет-супутників на орбіту ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, ракеті Falcon 9 під час повернення на баржу не вдалося вдало приземлитися й вона впала у воду.

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Зазначається, що ця посадка є першою невдалою для компанії Ілона Маска з 2016 року, коли востаннє було зафіксовано невдале приземлення.

Відтоді всі приземлення Falcon 9 на баржі були успішними.

Як повідомлялося, вчора аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.

Фото: Space X