NASA показало знімок найвищих хмар на Землі
Відповідне фото було опубліковане на сторінці американського відомства в Instagram.
“Листівка з краю космосу. Ці електрично-блакитні хмари видно лише тоді, коли Сонце знаходиться нижче горизонту Землі та підсвітлює їх”, - так підписаний кадр.
A postcard from the edge of space. These electric-blue clouds are only visible when the Sun is below the Earth's horizon and illuminates them. Pictured from 269 miles above the South Pacific on an orbiting International Space Station, noctilucent clouds, or night shining clouds, are the highest clouds in the Earth's atmosphere. Image Credit: NASA #NASA #Space #clouds #horizon #spacestation
Як наголосили у відомстві, йдеться про найвищі хмари в атмосфері на Землі.
У NASA зазначили, що сама фотографія була зроблена з борту Міжнародної космічної станції, з відстані 433 кілометри над південною частиною Тихого океану.
Як повідомлялося, у суботу, 15 лютого, з космодрому Воллопс (штат Вірджинія) успішно запустили українсько-американську ракету-носій "Antares" з космічним кораблем Cygnus.
Фото: NASA