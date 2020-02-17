NASA показало знімок найвищих хмар на Землі

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показала як виглядають найвищі хмари на Землі.

Відповідне фото було опубліковане на сторінці американського відомства в Instagram.

“Листівка з краю космосу. Ці електрично-блакитні хмари видно лише тоді, коли Сонце знаходиться нижче горизонту Землі та підсвітлює їх”, - так підписаний кадр.

Як наголосили у відомстві, йдеться про найвищі хмари в атмосфері на Землі.

У NASA зазначили, що сама фотографія була зроблена з борту Міжнародної космічної станції, з відстані 433 кілометри над південною частиною Тихого океану.

Як повідомлялося, у суботу, 15 лютого, з космодрому Воллопс (штат Вірджинія) успішно запустили українсько-американську ракету-носій "Antares" з космічним кораблем Cygnus.

Фото: NASA