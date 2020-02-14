Вчені виявили молоду гігантську планету "недалеко" від Землі

Астрономи з Рочестерського інституту технологій заявили про виявлення гігантської молодої планети на відстані 330 світлових років від Сонячної системи.

Як повідомляє DT.ua, це найближча до Землі з настільки молодих екзопланет, відомих на даний момент.

Вчені назвали планету 2MASS 1155-7919 b. За їхніми словами, це тьмяний холодний об'єкт із масою в 10 разів більшою, ніж у Юпітера. Дослідники припускають, що планета все ще знаходиться в процесі формування.

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2MASS 1155-7919 b обертається навколо зірки, вік якої складає всього п'ять мільйонів років. Вона знаходиться від свого світила в 600 разів далі, ніж Земля від Сонця. Чому екзопланета опинилася так далеко від своєї зірки, вчені поки не знають.

Фото: NASA.