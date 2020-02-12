У Кореї криптобіржу оштрафували за слабкий захист від хакерів

Суд у Сеулі оштрафував велику криптовалютну біржу за неспроможність захиститися від атак хакерів, що призвело до масової крадіжки даних клієнтів та віртуальної валюти.

Про це повідомляє агентство Рьонхап.

“Велику криптобіржу у Південній Кореї оштрафували у середу за неспроможність захиститися від кібератак, що призвело до масової крадіжки даних клієнтів та віртуальної валюти”, - йдеться у повідомленні.

Криптовалютну біржу Bithumb та її найбільшого стейкхолдера на прізвище Лі оштрафували на 25 452 доларів США кожного за нехтування онлайн-безпекою.

Зазначається, що у квітні 2017 року в результаті кібератаки на комп'ютер Лі дані близько 31 тисячі клієнтів Bithumb були викрадені.

А між травнем і жовтнем того ж року хакери вкрали у 243 власників криптовалюту на суму близько 6 тисяч доларів США.