Кіберполіція спіймала хакера, який заражав комп’ютери вірусом-майнером

Кіберполіція викрила одесита у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.

Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Працівники кіберполіції в Одеській області спільно зі слідчими одеської поліції, за процесуального керівництва Одеської місцевої прокуратури №3, викрили в таких діях 20-річного студента одного з місцевих вишів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кіберполіція встановила: здобуваючи техосвіту, чоловік використовував отримані знання для вчинення протиправних дій.

"Будучи учасником хакерських форумів, він придбав шкідливе програмне забезпечення та модифікував його. Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюти за допомогою потужностей інфікованої комп’ютерної техніки. Надалі він збував це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах", - зазначили у кіберполіції.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили комп’ютерну техніку, її направлено на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Наразі чоловіку вже оголошено про підозру.

Фото: www.npu.gov.ua