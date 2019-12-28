Кіберполіція викрила ділка, який продавав хакерам бази даних митниці
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Укрінформ
Кіберполіція викрила зловмисника, який на хакерських форумах продавав бази даних Державної митної служби.
Про це у Facebook повідомляє Нацполіція.
"Зловмисник продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах. Ціна однієї бази становила 3 тисячі доларів США", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, розрахунки відбувались у криптовалюті.
Зараз кіберполіція встановлює, яким чином відбувався витік інформації з обмеженим доступом.