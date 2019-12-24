Киберполіція затримала хакера, який вкрав з рахунків українців понад мільйон гривень

Працівники кіберполіції в Дніпропетровській області викрили хакера, який дублюючи банківські картки вкрав з банківських рахунків українців більше мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

"Імітуючи помилку роботи банкомату він з допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку. Чоловікові поки оголошено про підозру і заарештовано терміном на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в кіберполіції, зловмисник ретельно готувався до скоєння правопорушень. Він замовив більше сотні банківських карт, які не мали ідентифікатора користувача. Надалі він використовував карти для дубляжу оригінальних карт громадян.

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"Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомату, він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомата наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли та копіювати картку наступного користувача. Надалі — отримував доступ до банківських карт громадян", - розповіли правоохоронці.

Під час проведення обшуку в його квартирі поліціянти вилучили "білі карти", мобільні телефони та sim-картки, використані при скоєнні злочинів.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованого за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Як раніше повідомляло агентство, у грудні на одному з хакерських форумів з'явилася база даних з особистою інформацією понад 267 млн користувачів соціальної мережі Facebook. Витік в основному зачепив жителів США. В інтернет потрапили їхні телефонні номери та повні імена, а також унікальний ідентифікатор Facebook-аккаунта. Експерти вважають, що до крадіжки даних можуть бути причетні хакери з В'єтнаму.