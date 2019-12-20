Британська компанія повідомила про витік даних 267 мільйонів користувачів Facebook

У грудні на одному з хакерських форумів з'явилася база даних з особистою інформацією більш 267 млн користувачів соціальної мережі Facebook.

Про це повідомила британська дослідницька компанія Comparitech.

За її даними, витік в основному зачепив жителів США. В інтернет потрапили їхні телефонні номери і повні імена, а також унікальний ідентифікатор Facebook-аккаунта. Експерти вважають, що до крадіжки даних можуть бути причетні хакери з В'єтнаму.

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Згідно зі звітом Comparitech, база даних з'явилася в інтернеті 4 грудня. 12 грудня вона стала доступна для скачування на хакерському форумі (про яке форумі йде мова, не уточнюється).

З 19 грудня база даних вже була недоступна.

В базі наводилися дані 267 млн 140 тис. 436 користувачів Facebook.