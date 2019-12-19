Instagram видалятиме пости з рекламою вейпів та зброї

Соціальна мережа Instagram видалятиме пости з рекламою вейпів, тютюну та зброї.

Про це повідомляє The Verge.

Крім цього, соцмережа запровадить «особливі обмеження» щодо реклами алкоголю та дієтичних добавок. У цих випадках компанія дозволить творцям контенту обмежувати його перегляд користувачам, які не досягли необхідного віку.

Крім того, компанія Facebook — власник Instagram — має намір запустити сторінку Brand Collabs Manager для інфлюенсерів. Там вони зможуть обмінюватися думками, взаємодіяти з брендами та знаходити потенційних рекламодавців, які відповідають їхній аудиторії.

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Раніше у компанії Apple заявили, що видалять з Apple Store 181 програму, пов'язану з курінням вейпів, через занепокоєння щодо шкоди, яку спричиняють електронні сигарети.