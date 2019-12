Штучний інтелект Instagram розпізнаватиме фото з образливими підписами

Про це представники компанії розповіли у своєму блозі.

"У рамках нашого довгострокового зобов’язання вести боротьбу проти інтернет-знущань ми розробили та протестували штучний інтелект, який може розпізнати різні форми знущань в Instagram", — йдеться у повідомленні.

Основа системи — алгоритми, що аналізують підписи, на які найчастіше скаржаться користувачі.

Starting today, we’re rolling out a new feature that notifies people when their captions may be considered offensive, and gives them a chance to pause and reconsider their words before posting.



