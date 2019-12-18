Штучний інтелект Instagram розпізнаватиме фото з образливими підписами

Розробники соціальної мережі Instagram запустили систему, яка буде застерігати користувачів не підписувати свої фотографії образливими текстами.

Про це представники компанії розповіли у своєму блозі.

"У рамках нашого довгострокового зобов’язання вести боротьбу проти інтернет-знущань ми розробили та протестували штучний інтелект, який може розпізнати різні форми знущань в Instagram", — йдеться у повідомленні.

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Основа системи — алгоритми, що аналізують підписи, на які найчастіше скаржаться користувачі.

Starting today, we’re rolling out a new feature that notifies people when their captions may be considered offensive, and gives them a chance to pause and reconsider their words before posting.



Learn more: https://t.co/J6etoRmznr pic.twitter.com/C4VxlZOY2i — Instagram (@instagram) December 16, 2019

Тепер кожного разу, коли хтось захоче написати щось образливе, йому покажуть попередження: «На подібний підпис вже скаржилися раніше». У цьому випадку відправнику запропонують змінити текст або опублікувати його під загрозою блокування.

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Спочатку систему планують запускати лише в деяких країнах, а через кілька місяців вона запрацює по всьому світу.

Раніше соціальна мережа Instagram оголосила про оновлення правил реєстрації. Відтепер вона запитуватиме дату народження і не дозволятиме створювати акаунти користувачам, яким не виповнилося 13 років.