Штати закрили одну з програм розробки гіперзвукової зброї

Військово-повітряні сили США закрили одну з двох головних програм зі створення гіперзвукового озброєння.

Про це інформує Defense News.

"ВПС скасували програму розробки гіперзвукової звичайної ударної зброї, одну з двох головних програм гіперзвукових озброєнь, яку здійснювали повітряні сили", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програму "Hypersonic Conventional Strike Weapon" довелося скасувати у зв’язку з бюджетними обмеженнями.

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За словами речниці ВПС США Енн Стефанек, закриття програми не пов’язане з будь-якими технічними проблемами.

Нагадаємо: у рамках програми HCSW корпорація Lockheed Martin розробляла гіперзвуковий снаряд з неядерною бойовою частиною, призначений для запуску зі стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress.

Концепт на фото: Lockheed Martin