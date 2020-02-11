Глава Космічних сил США звинуватив Росію у стеженні за супутником

Два російські супутники підійшли на дуже близьку відстань до американського супутника-шпигуна.

Про це заявив глава Космічних сил США генерал Джон Реймонд, повідомляє Голос Америки.

"У листопаді минулого року російський уряд запустив супутник, який пізніше випустив другий супутник. Ці супутники активно маневрували поблизу американського урядового супутника ... Російський уряд називає їх "супутниками-інспекторами", - заявив генерал.

Зазначається, що незвичайну ситуацію відзначили у січні любителі, які відстежують рух космічних супутників. Саме вони побачили російський супутник "Космос-2542", який рухався до тієї ж області на орбіті, де працює американський супутник USA-245, що належить Національному управлінню військово-космічної розвідки.

"Спочатку "Космос-2542" не перебував поруч з USA-245, але за два тижні після запуску російський супутник розділився на два об'єкти. До середини січня "Космос-2542" і "Космос-2543" наблизилися до USA-245. Російські космічні апарати підійшли до американського на відстань у 300 кілометрів, так що їх чітко спостерігав USA-245", - додали у повідомленні.

Генерал Реймонд розкритикував Росію за розробку технологій, які могли б зашкодити американським системам в космосі, заявивши, що недавні маневри можуть "створити небезпечну ситуацію в космосі".